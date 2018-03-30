Совокупный внешний долг Грузии в 2017 году увеличился на $1 млрд 358,4 млн, или на 8,6% — до $17 млрд 216,9 млн, говорится в сообщении Национального банка республики.

Эта сумма на 13,5% превышает показатель реального ВВП Грузии по итогам 2017 года ($15 млрд 164,5 млн).

За четвертый квартал прошлого года внешний долг страны вырос на 2%.

В 2017 году долг государственного сектора вырос на 13,2% — до $5 млрд 294,7 млн (30,8% совокупного внешнего долга), долг Национального банка — на 45,5%, до $291,4 млн (1,7%).

Долг банковского сектора возрос на 23,5% — до $3 млрд 674,6 млн (21,3% общего объема внешнего долга). Задолженность других секторов экономики страны, включая долги между компаниями, уменьшилась на 0,6% — до $7 млрд 956,1 млн (46,2%).

В структуре совокупного долга Грузии долг в иностранной валюте на начало 2018 года составлял 91,4% против 93,7% годом ранее.

По уточненным Нацбанком данным, в 2016 году совокупный внешний долг страны увеличился на 4,2% — до $15 млрд 858,5 млн (10,3% ВВП).

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