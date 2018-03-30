Основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди похоронят на деньги участников второй пирамиды, созданной им в 2011 году, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Александр Молохов.

«У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды «МММ-2011″», — сказал адвокат.

Он пояснил, что, скорее всего, похороны пройдут в субботу, но не стал раскрывать, где именно.

Что стало причиной смерти Мавроди, официально не сообщалось. СМИ писали о сердечном приступе.

Сергей Мавроди был, вероятно, самым известным аферистом новой России, с начала 90-х сумевшим обмануть миллионы россиян. Однако особенный колорит его истории придает тот факт, что после краха «МММ» и последовавшего за этим общенационального скандала и уголовного срока Мавроди смог основать несколько подобных проектов, причем не только в России, и привлечь новых вкладчиков.

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