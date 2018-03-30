Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил «чипировать трудовых мигрантов». Как написал парламентарий в своем фейсбуке, с соответствующей инициативой он выступил на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Иванов пояснил, что хочет ввести обязательную практику ношения браслета с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию о мигранте. Таким образом депутат рассчитывает «повысить эффективность контроля в этой сфере».

В ответ на критику в комментариях Иванов заметил, что хочет лишь заменить бумажные документы на электронные носители, чтобы создать больший комфорт для мигрантов.

В 2013 году в Общественной палате уже предлагали надевать на мигрантов электронные браслеты слежения.

Minval.az