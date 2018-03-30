Видео со свидания голливудского актера и человекоподобного робота стало хитом Интернета. Ролик за сутки собрал более миллиона просмотров.

Американский актер Уилл Смит позвал робота Софию на свидание. Видео со встречи было опубликовано на личном YouTube-канале артиста и стало интернет-хитом, собрав за сутки свыше миллиона просмотров.

Известно, что встреча актера и робота прошла на Каймановых островах. В ходе свидания Смит пытался заигрывать с роботом, открыто флиртовал и пытался поцеловать. Однако получил отказ со словами «нам лучше остаться друзьями».

Также София не поняла шуток актера и раскритиковала его музыкальное творчество.

Minval.az