Сильный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове повлек за собой последствия.
На территории под названием «старый базар» в Хырдалане ветер перевернул автобусную остановку.
Фотография распространилась в соцсетях.
Сильный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове повлек за собой последствия.
На территории под названием «старый базар» в Хырдалане ветер перевернул автобусную остановку.
Фотография распространилась в соцсетях.
Дата: 2018/03/30 16:15
Раздел: Азербайджан
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