В пятницу, 30 марта, в Международном пресс-центре прошло организованное Советом прессы мероприятие на тему «Защита национально-нравственных ценностей в интернет-медиа и соцсетях: журналистская солидарность против негативных тенденций». В мероприятии выступили и поделились своим мнением руководитель общественно-политического отдела Администрации Президента Али Гасанов, председатель Совета прессы Афлатун Амашев, главный редактор газеты «Азербайджан» Бахтияр Садыгов, депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас и главные редакторы многих газет.

Выступивший на мероприятии руководитель медиа группы «Ени Мусават», учредитель интернет- издания Minval.az Рауф Арифоглу отметил, что хочет обратить внимание участников мероприятия на важную информацию, предоставленную ранее одним из главных комментаторов государства:

«Помощник Президента Али Гасанов рассказал о деталях и предоставил очень подробную информацию. Надо обратить внимание на обнародованные им моменты. Али Гасанов официально заявил, что против Азербайджана, его властей и государственного строя имеются коварные планы. Государство хочет с нашей помощью привлечь внимание общества к этому важному факту. Поэтому мы и собрались тут. Иначе, ради 3-4 самодовольных лиц, которые «плюются» в прямых эфирах из Европы, здесь бы не собралось столько людей. Как отметил Али Гасанов в своем выступлении, Азербайджан хотят превратить в Сирию. И в этом процессе, как то было в 2013 году, используют наших соотечественников. Мы, вместе с государством и обществом, хотим организовать общественное сопротивление для отражения этой опасности для нашей страны. Отмечу один момент: есть некоторые депутаты и представители диаспоры, которые отказываются давать комментарии, когда к ним обращаются наши корреспонденты, и говорят, что не хотят уподобляться этим лицам в Европе. Они даже не знают сути вопроса. Как отметил Али Гасанов, раскрывший происходящий процесс в деталях, дело не ограничивается Ордуханом или другими. Это коварный план крупных сил против Азербайджана и региона. Отмечу важный момент: в настоящее время в мире самым главным являются стабильность и безопасность. Это самое основное. Азербайджан долгие годы является одной из самых спокойных и безопасных стран в мире. Это наше очень большое отличие и превосходство. В Турции, России, Иране и странах Европы нет такой спокойной и безопасной обстановки. После известной разрушительной деятельности международного террора мы осознали цену этой стабильности и безопасности. Надо ценить это и вести себя бескомпромиссно в отношении тех, кто хочет лишить нас этого. Речь идет о стране, государстве, народе и его интересах. Уважаемые коллеги, тут прозвучали некоторые призывы против соцсетей. Официальные лица Азербайджана, сам Президент, его помощники и другие важные лица постоянно пользуются соцсетями, используют их возможности в своей деятельности. Полагаю, что в этом случае неправильно озвучивать призывы в связи с ограничением соцсетей, а также говорить, что соцсети – это оружие империализма. Такие заявления не выдерживают никакой критики. В заявлении Али Гасанова отмечен важный момент: официально объявлено, что весь этот процесс, кампания по очернению Президента и страны проводится в связи с предстоящими президентскими выборами. Мы предполагали это, писали об этом, но теперь со стороны официальных лиц обнародована особая информация. На этот момент стоит обратить внимание. Теперь стало понятно, что у нашего государства и его главы была особая информация, из-за которой было решено провести внеочередные президентские выборы. Этот шаг был предпринят для того, чтобы не позволить создать и расширить сеть против Азербайджана. Это похоже на разоблачение попытки госпереворота в Турции, который произел 15 июня. Поэтому государство предприняло превентивные меры. Мятежники начали атаку безысходно и вынужденно, подготовка была не полной, поэтому они проиграли…

Представьте, что процесс, который начался сразу же после того, как был дал старт президентским выборам, продолжался бы еще 6-7 месяцев. Они будут стараться разгромить броню, защищающую азербайджанское государство и общество. Главным гарантом стабильности в стране является руководство государственного аппарата, а конкретно – Президент. В связи с этим атака направлена против главной защитной брони. Поэтому сейчас мы с вами не отвечаем этому отряду матершинников: мы восстанавливаем получившие удар части брони и призываем общество присоединиться к этому процессу. Это не призыв к проведению кампании: Али Гасанов от имени властей сделал национальный призыв. Как минимум, пусть все подумают об этом и осознают, что происходит.

Отмечу еще один момент: некоторые наши депутаты очень редко делают заявления – это целое событие. Я так понимаю, будет целесообразнее, если по этому вопросу будут высказываться профессионалы, а они (депутаты – ред.) пусть не говорят. Это вопрос Родины и государства. Считайте, что в этом вопросе мы боремся против виртуальных ИГИЛовцев. Будет лучше, если с ними будут бороться знающие суть вопроса лица», — резюмировал Р.Арифоглу.

Minval.az