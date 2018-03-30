Посольство России поблагодарило азербайджанскую общественность и власти республики за соболезнования в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово.

«Посольство благодарит представителей государственной власти Азербайджана, глав и сотрудников дипмиссий, общественных организаций, соотечественников, всех тех, кто выразил соболезнования в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» г. Кемерово и разделил нашу скорбь в связи с произошедшим», — сказано в сообщении на сайте российского диппредставительства в Баку.

Minval.az