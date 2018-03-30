МИД РФ вызывает руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с «делом Скрипалей», послам будут вручены ноты протеста и объявлены ответные меры, сообщает МИД РФ.

«30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России «в знак солидарности» с Великобританией из-за т.н. «дела Скрипалей», — говорится в сообщении ведомства.

«Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны», — информирует Интерфакс.

26 марта США, Канада, Австралия, а также ряд европейских стран выслали более 100 российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении в Солсбери.

Minval.az