В Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах пойдут дожди, днем ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть сильный северо-западный ветер, который к вечеру станет умереннее.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 7-9°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем – 65-75%.

31 марта в районах Азербайджана пойдут дожди, в горах и предгорных районах ожидается снег. Днем будет наблюдаться переменная облачность, в основном без осадков. Местами будет туман. Подует порывистый западный ветер, усиливаясь ночью и утром.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 10-15°, в горах ночью 0-5°, днем 3-8° .

Minval.az