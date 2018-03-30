Иногда очень полезно возвращаться во вчерашний день, хотя бы для того, что бы анализировать свободным от эмоций рассудком некоторые жизненные ситуации, случившиеся накануне.

29 марта в автобусе №65 произошел неприятный инцидент: молодой человек – Мушвиг Намазов — вступил в перепалку с женщиной – некоей С. Султановой, а затем ударил ее. Что было после, можно узнать из заголовков СМИ: «В Баку в автобусе парень полез с кулаками на женщин, а старики избили его».

Если честно, единственная фраза, которая напрашивается на уста автора заметки, так это «хорошо и сделали, что наваляли этому хаму, так ему и надо». Но автор этих строк не имеет права полагаться только на собственное мнение, и потому давайте будем объективными и рассмотрим это происшествие со всех сторон.

На самом деле, тема очень серьезная, потому что в последнее время произошел определенный сбой системы — в данном случае внутреннего морального кодекса, который как правило прививается в семье.

Случаев рукоприкладства по отношению к женщинам сегодня очень много, они учащаются и уже пугают ежедневным постоянством. Конечно же, обязательно найдутся те, кто встанет на защиту мужчин и заявит о том, что просто в СМИ стали чаше об этом писать, потому и кажется, будто хамов все больше и больше. Но на самом деле, случаи наездов и избиений женщин мы наблюдаем не только в СМИ, но и в жизни. И еще наблюдаешь реакцию людей, которые предпочитают не связываться, а просто проходить мимо и не обращать внимания по принципу «тише едешь – дальше будешь». Хоть это и ужасно но на самом деле людей можно понять, потому что в такой ситуации на самом деле не знаешь, как себя вести — то ли за полицией бежать, то ли самому за жертву заступаться. Последний вариант, как правило, не вариант, потому что агрессивно настроенный мужчина может и ножом пырнуть, и физиономией по асфальту протащить, а дома дети, жена… Зачем рисковать из-за постороннего человека? Хотя, не факт, что все закончится дракой и поножовщиной, может быть и просто скандал без рукоприкладства. Но тут еще одна опасность – потом по полициям затаскают. А кому это надо?

Тем не менее, вернемся к вышеуказанному инциденту, который вызвал большую полемику в соцсетях. И, как ни странно, многие встали на сторону М. Намазова, ударившего С. Султанову: дескать, сама виновата, потому что ей нужно было не орать, а нормально сказать. Дескать, какое ей было дело до того, как парень сидит? Дескать, почему он должен был уступать место?

Невероятные «аргументы», если честно. Особенно с учетом того неоспоримого факта, что Азербайджан всегда был, есть и, как мы искренне надеемся, останется страной, в которой к женщине всегда относились с уважением. Конечно же, произошедший инцидент – это явно не показатель лица наших мужчин, а так, частный случай, как говорится. Но, к сожалению, такие «частные случаи», как было указано выше, в последнее время наблюдаются все чаще и чаще.

С чем же это связано? Почему сегодня планка уважения к женщине падает?

Давайте рассмотрим по пунктам аргументы, которые в сети приводят в защиту сторонники парня, ударившего женщину в автобусе.

Какое ей было дело до того, как парень сидит.

Так или иначе, а причина сделать замечание все-таки была. Наверняка, многие читатели частенько замечали, как сидят в транспорте мужчины, в частности молодые ребята: широко раздвинув ноги, иногда завалившись на бок, иногда задрав ногу на ногу, мешая передвижению по салону, а также людям, сидящим напротив. А значит, замечание ему сделано было не зря. И если женщина сделала ему замечание, значит, была на то веская причина. В конце концов, если бы она спросила «Почему ты в черной куртке, а не в серой» — тогда да, это было бы конкретно не ее дело.

Почему парень должен был уступать женщине место?

На самом деле – уступать или не уступать место – это личное желание любого человека, напрямую зависящее от его воспитания и мировоззрения. И основой поведения любого человека являются правила, прививаемые с детства в семье.

Будем справедливыми до конца и отметим, что женщина, сделавшая справедливое замечание молодому человеку, могла бы сделать это и повежливее. Вполне вероятно, что к ответному рукоприкладству привела именно ее грубая интонация.

В любом случае, разбираться не нам, а правоохранительным органам, тем более, что нарушитель порядка был задержан и доставлен в 19-ое отделение полиции.

Согласно сообщению начальника отдела пресс-службы министерства внутренних дел (МВД) Ильхам Бабаева СМИ, установлено, что задержанный — житель города Баку Мушфиг Намазов, на которого жительница города Баку С.Султанова в тот же день обратилась в 19-е отделение полиции с заявлением о том, что была избита М. Намазовым в автобусе, следовавшем по маршруту № 65.

По словам И. Бабаева, по факту ведется расследование. В зависимости от результатов расследования вопросу будет дана правовая оценка, общественности будет представлена дополнительная информация.

Мы не знаем в точности, каким может быть наказание для М. Намазова, но с уверенностью можно сказать одно: кто однажды ударил женщину – навсегда убил в себе мужчину.

Яна Мадатова

Minval.az