В Ватикане пытаются выяснить, действительно ли Папа Римский заявил в интервью известному итальянскому журналисту, что он отрицает существование ада.

Спор начался, когда 93-летний журналист Эухенио Скалфари, основатель газеты La Repubblica, опубликовал статью, в которой он спросил у Франциска, куда попадают «плохие души».

В статье написано, что Папа Римский ответил: «тех, кто раскаивается — прощают, а те, кто этого не делает — исчезают». В статье, опубликованной 29 марта, сообщается, что Франциск сказал: «Ада не существует».

«Их не наказывают. Те, кто раскаиваются, получают прощение Бога и входят в особый ранг душ, но те, кто не раскаиваются и не могут быть прощены — исчезают. Нет ада, есть исчезновение греховных душ», — цитируют Папу Римского, сообщает издание Fox News.

Журналист Эухенио Скалфари — атеист, и обычно он не использует диктофоны во время интервью. В Ватикане заявляют, что эти слова — результат перестановки слов Папы Римского.

«То, что написал автор в сегодняшней статье — это пересказ слов Франциска. В ней, слова, сказанные Папой, не цитируются. Поэтому ни одна цитата из вышеупомянутой статьи не должна рассматриваться как истинные слова Франциска».

Католическое информационное агентство сообщило, что этот журналист уже искажал слова Папы в прошлом. Он сообщал, что Папа Римский отрицает существование ада в 2015 году.

Напомним, согласно учению католической церкви, ад существует, и так будет вечно: «Сразу после смерти души тех, кто умирает с грехом, спускаются в ад, где они страдают от «вечного огня».

В 2007 году Папа Бенедикт XVI сказал, что ад «действительно существует, и он вечен, даже если об этом никто больше не говорит».

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