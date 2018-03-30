Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары к шагам по борьбе с терроризмом в регионе, в том числе в Сирии и Ираке.

Как передает Анадолу, по словам турецкого лидера, число террористов, нейтрализованных с начала операции «Оливковая ветвь» в Африне, достигло 3800.

Эрдоган прокомментировал информацию о встрече президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией Сирийских демократических сил, созданных террористами PYD/PKK.

«Если приписываемые руководству отдельных стран заявления о готовности к посредничеству между Турцией и Сирийскими демсилами в действительности имели место, то те, кто их озвучил, перешли все границы», — отметил Эрдоган.

Эрдоган отметил, что угроза национальной безопасности Турции исходит не только с территории Сирии, но и Ирака.

По словам президента, иракский Синджар — это то же самое, что и горный район Кандиль на севере Ирака, где находятся основные базы террористической организации PKK. «Синджар в наших глазах – то же, что и Кандиль. Борьба с террористами будет продолжена до полной зачистки Синджара от РКК. Турция может в любой момент начать операцию в Синджаре», — отметил Эрдоган.

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