Наблюдалось извержение грязевого вулкана Айрантокен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, 29 марта 2018 года в 21:10 наблюдалось извержение грязевого вулкана Айрантокен на территории Гарадагского района Баку.

Продолжавшийся около 7 минут процесс извержения сопровождался пламенем и столб огня из кратера поднялся на высоту около 100-150 метров.

Продукты выброса (брекчии) охватили территорию около 2 га, их толщина колебалась в пределах 0,3-1,2 м.

На территории вулкана образовались радиальные трещины.

Отметим, что вокруг грязевого вулкана нет населенных пунктов.

На данный момент специалисты министерства экологии и природных ресурсов изучают извержение и результаты, проводят соответствующие мониторинги.

Грязевой вулкан Айрантокен расположен на территории Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова Азербайджанской Республики.

Первое извержение вулкана наблюдалось в октябре 1964 года, последнее — в 2008 году.

Minval.az