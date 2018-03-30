В ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса депутат призвал министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова подать в отставку.

Как сообщает АПА, выступивший на посвященном геноциду азербайджанцев 31 марта специальном заседании депутат Фазаил Агамалы сказал, что деятельность Министерства иностранных дел не соответствует дипломатии наступления, которую проводит президент Азербайджана.

Он отметил, что деятельность министра Эльмара Мамедъярова не соответствует приоритету президента Ильхама Алиева, который он определил для донесения до мира реалий об Азербайджане: «Это тяжкое зрелище. Было бы хорошо, если бы Эльмар Мамедъяров подал в отставку по собственному желанию».

Minval.az