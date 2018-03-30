По информации интернет-издания francetvinfo.fr, состояние раненного в результате вооруженного нападения Рагима Намазова тяжелое, его супруга скончалась в больнице.

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Сегодня утром во Франции открыли огонь по политэмигрантам из Азербайджана.

Как сообщает Minval.az со ссылкой на французские СМИ, инцидент произошел в Тулузе. Около 9:00 утра по местному времени «азербайджанский журналист Рагим Намазов и его жена были расстреляны, когда ехали в автомобиле. С ними поравнялся автомобиль марки Audi, из которого произвели 7 выстрелов».

Находящиеся в автомобиле Рагим Намазов и его супруга, получившие огнестрельные ранения, были доставлены в больницу. Преступники скрылись с места происшествия.

Рагим Намазов живет со своей семьей во Франции с 2010 года. Он является бывшим водителем военного прокурора Нахчывана Яшара Гасанова.

По информации азербайджанских СМИ, Р. Намазов, известный в криминальных кругах как Рагим Шекинский, «Опасный Рома», вовсе и не является журналистом, и в последнее время выступал с оскорблениями в адрес известного «вора в законе» Надира Салифова (Лоту Гули).

По факту проводится расследование.

Minval.az