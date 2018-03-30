Убивший 7 лет назад сестру в геранбойском селе Иреванлы и закопавший ее мужчина дал показания следствию.

Как сообщает Report, в отношении Айдына Чингиз оглы Гусейнова 1985 г.р. в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Мужчина привлечен к следствию.

Во время допроса А.Гусейнов заявил, что убил сестру Рашханду Чингиз гызы Гусейнову на почве ревности и закопал в подсобном помещении во дворе своего дома:

«Сестра вела непристойный образ жизни. Она развелась с мужем. Несмотря на то, что я несколько раз избивал ее за такое поведение, она не менялась. Спустя 3 года после развода я неоднократно предупреждал ее, что убью. Но она не отказывалась от своего. Несколько раз я ее сильно избивал после того, как заставал во время разговора по телефону с другими мужчинами. Я каждый раз ее избивал, когда слышал, что она гуляет с мужчинами. В последний раз мои нервы не выдержали, и я задушил сестру. Тело закопал в подвале. Потом сказал всем родственникам, что выгнал ее из дома и сестра сбежала в Баку. Через некоторое время, увидев, что мои родственники стали разыскивать Рашханду в Баку, я сказал, что она вышла замуж в Турции и впредь будет жить там».

Отметим, что в семье рано потерявшей отца Р.Гусейновой были 2 брата и 3 сестры.

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