Вкладчики банка подали иск на 47,5 млн долларов в отношении главного банкира и руководителя другой финансовой структуры

Вкладчики ликвидируемого ЗАО Bank Standard подали в суд на Центробанк Азербайджана (ЦБА), его председателя Эльмана Рустамова, Палату надзора над финансовыми рынками (ПНФР), председателя Совета директоров ПНФР Руфата Асланлы, аудиторскую компанию KPMG.

Об этом заявил председатель Кредиторского комитета банка, юрист Акрам Гасанов.

По его словам, 82 вкладчика подали 6 коллективных исков в Бакинский административно-экономический суд № 1 и Насиминский районный суд на государственные учреждения и лиц, которых они считают виновными в банкротстве Bank Standard.

«Истцы требуют у виновных компенсации причиненного ущерба на сумму более 47,5 млн долларов. Это около 81 млн манатов. Напоминаю, что в банке остались средства вкладчиков на сумму в общей сложности 157 млн манатов. В ближайшее время к этим искам присоединятся и другие вкладчики».

По его словам, истцы ссылаются на утвержденный Верховным судом ликвидационный план, в котором доказаны грубые нарушения законодательства со стороны Bank Standard на протяжении многих лет: «Имущество банка, имеющего задолженность в размере 1,2 млрд манатов, оценивается в 196 млн манатов, (т.е. ущерб превышает 1 млрд манатов). Поэтому вкладчики не получат ни копейки», — добавил адвокат.

В связи с этим вопросом юрист Акрам Гасанов дал подробное интервью газете Minval.az. Он заявил, что процесс может дойти до Европейского суда:

«Если азербайджанские суды не удовлетворят эти иски, мы обратимся в Европейский суд. Ведь вероятность того, что суды Азербайджана не удовлетворят эти иски, велика. Но факты налицо. После этого иска вкладчиков «Bank Standart» мне позвонили вкладчики других банков и сказали, что они тоже хотят обратиться в суд. Причем обратились не только вкладчики закрывшихся в последние годы банков, но и вкладчики «Bank of Azərbaijan» и «Royal bank», заявив, что они тоже хотят подать коллективные иски. Нам не придется доказывать эти факты, так как они отражены в утвержденном Верховным судом ликвидационном плане. В ликвидационном плане говорится, что у банка имеется задолженность в размере 1,2 млрд манатов, а его имущество оценивается в 196 млн манатов. То есть ущерб банка превышает 1 млрд манатов».

Как подчеркнул юрист, в этом вопросе право собственности вкладчиков защищено конституцией, ответчиком является государство:

«В третьем пункте 68 статьи конституции говорится, что каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием государственных органов либо их должностных лиц.

В статье 92 Закона «О банках» говорится, что члены правления Центрального банка или его должностные лица в ходе исполнения банковского надзора, в случае допущения незаконных действий или бездействия, несут ответственность за нанесенный ущерб. Согласно этому закону, суть осуществления банковского надзора заключается в том, что Центробанк должен был в течение этих лет осуществлять контроль над «Bank Standart» и охранять права вкладчиков. Но Центробанк не делал этого. Явно видно, что ЦБА годами выдавал кредиты этому банку, кредитовал через этот банк конкретных предпринимателей, заполучив таким путем залог.

Отмечу еще один факт, согласно закону «О банках», раз в год в банке должна проводить проверку сторонняя аудиторская компания, а результаты этой проверки должны быть предоставлены Центробанку. В 2014-2015 годах этого не сделали. Аудиторская компания KPMG трижды официально обращалась в ЦБА с заявлением о том, что ей не разрешают провести проверку. У нас есть официальное письмо Палаты аудиторов Азербайджана по этому поводу. Все это указывает на том, что председатель правления ЦБА Эльман Рустамов и гендиректор Рашад Оруджов допустили бездействия в ходе осуществления надзора над «Bank Standart». Они вовремя не вмешались, поэтому сложилась такая ситуация. Существующее законодательство позволяет вкладчикам требовать свои деньги с этих лиц. Это также относится к председателю Совета директоров ПНФР Руфата Асланлы, Ибрагима Алышова, Халида Ахадова, которые с мая по сентябрь 2016 года якобы проводили оздоровление банка. Это само по себе было незаконно, потому что не было соответствующего решения Кабинета министров. В ликвидационном плане написано, что в период оздоровления ежемесячные потери банка составили 30 миллионов манатов. Период оздоровления банка составил 5 месяцев, в этот период банк потерял 150 миллионов манатов. Затем контроль над банками был передан от ЦБА Палате по надзору за финансовыми рынками. Кроме того, выданный Центробанком кредит «Bank Standart» тоже «пропал». До сих пор никто не говорит, куда делись эти деньги».

По словам Акрама Гасанова, вкладчики также подали иски против аудиторской компании и бывшего руководства банка:

«Аудиторская компания долгое время проводила проверки и предоставляла информацию, якобы все в порядке, поэтому она должна ответить за это. Также в банкротстве банка обвиняются бывшие председатели правления банка Салим Криман и Аббас Насибов. Некоторые вкладчики даже требуют, чтобы мы подали в суд на Гейдара Бабаева. Я сказал, что если у кого-то есть факты, то пусть предоставят, тогда подадим в суд и на него. Имя Гейдара Бабаева не числится ни в одних документах. Говорят, что этот банк был его, но у нас нет фактов. Поданные нами иски основываются только на фактах. Вкладчики обратили в связи с этим вопросам и к главе государства.

Если в Бакинском административно-экономическом суде № 1 и Насиминском районном суде справедливо рассматрят это дело, должно быть вынесено положительное решение, вкладчикам должен быть компенсирован ущерб. Если местные суды не вынесут решения в нашу пользу, я уверен, что Европейский суд удовлетворит наши иски. Я уверен, что международные финансовые структуры внимательно будут следить за этими судами».

Акрам Гасанов отметил, что если в ходе расследования будут выявлены преступные деяния, то в первую очередь станет неизбежным арест председателя правления и гендиректора ЦБА:

«Наши иски чисто гражданские. Наше требование заключается в том, чтобы вкладчикам был компенсирован ущерб. Если в ходе судебного процесса будет установлено, что в действиях этих должностных лиц имеется состав преступления, естественно, ожидается их арест. Я не исключаю этого, просто у нас нет фактов. На основе нашего обращения Генпрокуратура объявила в розыск Салима Кримана. Полагаю, что основными виновниками банкротства банка являются Эльман Рустамов и Рашад Оруджов. Они не могли не видеть этого беззакония многие годы. Если они знали и замалчивали, то надо расследовать их эту деятельность. Они же, наоборот, в этот период выдавали банку кредиты. Не исключаю, что если этот вопрос подробно расследуют, то в итоге могут быть арестованы Эльман Рустамов и Рашад Оруджов».

Отметим, что после президентских выборов ожидается увольнение ряда должностных лиц, курирующих финансовые вопросы. Среди них первым идет председатель правления ЦБА…

Minval.az