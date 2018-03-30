«Лукойл», крупнейшая частная нефтяная компания в России, не рассматривает в ближайшие годы Сирию как страну для своих инвестиций.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости президент и совладелец компании Вагит Алекперов.

«Мы в ближайшие годы не рассматриваем Сирию как страну для инвестиций», — ответил он на вопрос, планирует ли «Лукойл» привлечь своих специалистов к строительству и восстановлению нефтегазовых объектов в Сирии.

В конце января Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии.

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