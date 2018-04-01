Профессии, требующие идеального зрения

Людям, у которых плохое зрение, многое недоступно, будь то некоторые профессии или интересные хобби. «Лайфхакер» расскажет, что теряют плохо видящие люди и что с этим можно сделать.

1. Пилот

О полётах мечтают многие, но медкомиссия, которую проходят курсанты-пилоты, — строжайшая. Понятно, что садиться за штурвал военного самолета или вести лайнер с несколькими сотнями пассажиров на борту доверяют только самым здоровым.

А вот в коммерческой авиации или среди пилотов-любителей требования куда как менее строгие: допускаются даже небольшие нарушения рефракции (так по-медицински называются знакомые всем близорукость, дальнозоркость или астигматизм). Другое дело, что сидеть за штурвалом собственного самолёта в очках или линзах — так себе идея. Очки могут мешать обзору, а то и вовсе падать, а у линз есть неприятное свойство: в самый неподходящий момент они смещаются, и тут надо всё бросать, пытаясь вернуть линзу на положенное ей место.

В общем, авиация (даже любительская) и плохое зрение несовместимы. Зато, если добавить зрению остроты при помощи современных методов, небо открыто: можно управлять собственным самолётом или стать, например, штурманом или бортпроводником.

2. Гонщик

Неважно, какими гонками вы собираетесь заниматься: любые занятия, от картинга до «Формулы-1» и гонок на выживание, требуют от водителя или пилота болида идеального зрения. Во-первых, любые очки сужают обзор. Во-вторых, справиться с линзой, если вдруг зачесалось в глазу, на высокой скорости и в шлеме нереально.

Гонки на выживание, когда пилоты соревнуются на особенно сложных и грязных трассах, тем более несовместимы ни с какой нежной оптикой. В этом случае глаза надо защищать, а не лезть в них грязными руками. И даже если вы не за рулём, а управляете маршрутом, отвлекаться из-за дискомфорта в глазах может быть опасно для всего экипажа.

3. Фотограф

Сейчас, когда у каждого есть камера, любой может называть себя фотографом. Но мы говорим о том, чтобы стать настоящим фотографом. Таким, который отправится за снимками на край света. Или таким, который уловит мельчайший оттенок цвета. Или таким, который заметит уникальный кадр в чём-то обычном. Аномалии рефракции не просто размывают картинку перед глазами — они делают весь мир немного тусклее, бледнее и скучнее.

4. Программист

Вы сейчас наверняка смеетесь про себя, потому что когда это программисту мешало плохое зрение? Так вот, оно мешает всегда. Напряжённая работа за компьютером — это фактор риска, и заниматься ей положено по нормам всего несколько часов в день. Думаете, это тут вообще ни при чём? А между тем в трудовом законодательстве давно сказано, что чем хуже зрение, тем меньше должно быть этих рабочих часов.

Кроме того, если есть нарушения рефракции, то при работе с любым экраном, даже самым современным, придётся дополнительно напрягать глаза. А это уже значит, что усталость и головная боль напряжения появятся даже не в конце рабочего дня, а ближе к обеду.

Конечно, можно стать великим программистом и в толстенных очках. Но куда проще решиться на одну-единственную операцию и кодить хоть ночи напролёт.

5. Телохранитель или охранник

Мы сейчас говорим обо всех охранниках: в огромном супермаркете, военизированнной охране, инкассации, где разрешено ношение оружия и зарплаты по этому случаю немалые. Чтобы стать инкассатором, телохранителем или специалистом охраны, нужно острое зрение (и вовсе не только для того, чтобы стрелять, но и для того, чтобы правильно оценивать окружающую обстановку). Это работа, где тело — машина, и машина эта должна функционировать без перебоев.

6. Полярник

Полярник — это, конечно, не одна профессия, а целый список. По сути, это все, кто работает в условиях Крайнего Севера и низких температур. Для кого-то полярник — это огромная зарплата, для кого-то — призвание и романтика, особенная северная красота и полярные сияния. Вот только, чтобы отправиться исследовать сложный климат или работать на месторождении полезных ископаемых, надо быть здоровым, в том числе иметь хорошее зрение.

Коррекция зрения при помощи очков и линз допускается, только кто гарантирует, что стёкла, даже самые современные, не покроются инеем, а линзы не вмёрзнут прямо в раствор для хранения? К счастью, отправиться за деньгами или романтикой довольно просто, если скорректировать зрение.