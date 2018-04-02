Прогресс движется к тому, чтобы убрать письменные принадлежности из нашей жизни насовсем. Осенью 2016 года в Финляндии в школу пошли дети, которых уже не заставляют писать рукой. А шведские ученые считают, что детская моторика вообще не приспособлена для того, чтобы выводить буквы. Однако исследования говорят о том, что, отказываясь писать от руки, мы теряем не только возможность грамотно составить письмо Деду Морозу, но и кое-что посерьезнее.

Издание AdMe разбирается, чем может грозить отказ от письма и какие 7 важных навыков мы можем потерять в связи с этим. А также почему следует факультативно заниматься каллиграфией хотя бы пару раз в неделю.

1. Пострадают моторика и координация. А еще мы начнем хуже читать

Когда мы пишем рукой, у нас активизируются участки мозга, участвующие в формировании речи и интерпретации сенсорных ощущений. У тех, у кого этот навык не задействован, данные участки включаются значительно реже. Кроме того, у нас в голове есть так называемый центр Брока — участок коры больших полушарий, который отвечает за складывание букв в слова и их понимание, то есть за умение читать и писать. При ручном письме этот центр также активизирует свою работу. На основе этих фактов ученые из норвежского Университета Ставангера сделали вывод, что умение быстро писать дает возможность лучше читать, и наоборот: люди, которые читают медленно, как правило, плохо пишут.

2. У тех, кто пишет мало и плохо, хуже развит глазомер

В Китае и Японии в лучники старались брать каллиграфов. Кроме умения долго концентрировать внимание на одном предмете и высокой точности действия (выпущенную стрелу, как и штрих на бумаге, уже не вернуть обратно), была важна культура общего пластического движения.

3. Мы станем хуже распознавать письменный текст

Тому, кто мало или вовсе не пишет от руки, понимать письменный текст станет гораздо сложнее. Конечно, в нашем мире это не так трагично, но дополнительную тренировку для мозга мы все-таки теряем. Вы никогда не ощущали, как напрягается мозг, когда требуется, например, разобрать сочинение пятиклассника? Ему, как и компьютеру, сложнее распознавать текст, написанный от руки. При восприятии печатных записей центры коры больших полушарий работают меньше, ведь нам все понятно и не требуется подключать ассоциативное мышление и угадывать, что же это за буква.

4. Мы станем меньше учить орфографию, пунктуацию и грамматику

Во всех гаджетах, браузерах и онлайн-документах есть функция автоисправления. Учить точное написание слова «аккомпанемент», правило двойной «Н» и даже «ТСЯ» и «ТЬСЯ» станет совершенно не нужным, ведь ручку современный человек берет в руки хорошо если раз в неделю. Больно представить, как это будет выглядеть: образованный человек, который если и сможет без компьютера передать информацию, выглядеть она будет мало того что нечитаемо, так еще и с горой грамматических и других ошибок. Несмотря на то что грамотность в будущем, возможно, будет ни к чему, что, как не разностороннее образование, влияет на развитие интеллекта человека?

5. Без письма мы будем хуже формулировать свои мысли

Набор текста на компьютере больше напоминает поток мысли, тогда как написание текста от руки — это высшая форма абстрактного мышления. Когда мы печатаем, мы подразумеваем, что всегда сможем поменять часть фразы — будь то изменения падежа или целого причастного оборота. Когда же мы пишем от руки, нам нужно полностью продумать предложение в уме и только потом записать его — никому не хочется переписывать заново. Все просто: создание рукописного текста заставляет нас мыслить более широко, задействует наше абстрактное мышление. А его нужно держать в тонусе.

6. У нас будет плохое воображение

Люди, которые записывают текст от руки, лучше воспринимают и представляют о чем идет речь, чем те, кто набирает на клавиатуре. При конспектировании на компьютер возникает желание записать все, о чем говорит преподаватель. И большая часть энергии уходит на то, чтобы успеть зафиксировать речь слово в слово, чем подумать и усвоить, о чем говорит лектор.

7. Мы в принципе станем хуже учиться и запоминать

Существует множество исследований, которые говорят о том, что текст, записанный от руки, запоминается лучше, так как человек формирует основные мысли и выделяет главное уже во время записи. Это подтвердили и эксперименты американских психологов Пэм Мюллер и Дэниеля Оппенгеймера.

Ученые выяснили, что при рукописном конспектировании студенты перефразируют и формулируют мысль так, чтобы было легче ее записать и запомнить, а при записи на компьютер таких операций не происходит. Получается, что у учеников, которые пользуются электронными устройствами для записи, мозг включается не на лекциях, а лишь в преддверии экзамена, тогда как наилучшее его развитие обеспечивается постоянными умеренными нагрузками, а не спонтанными и критичными.

Мы привыкли считать, что общество идет по пути улучшения и прогресса. Любой утраченный навык — это движение эволюции вперед. Но с отказом от письма это может быть не так. Сэкономленных часов, которые ранее были отведены чистописанию, навряд ли хватит для приобретения другого важного навыка, которым можно будет пользоваться всю жизнь и который так же сильно влияет на наше мышление, как письмо от руки.

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