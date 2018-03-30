Анкара ожидает от друзей и союзников открытой и четкой позиции по вопросу борьбы с терроризмом. Об этом написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Twitter, комментируя информацию о встрече президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией Сирийских демократических сил (СДС).

Калын акцентировал внимание на четкой и открытой позиции Турции в отношении СДС.

Сирийские демсилы были созданы террористической организацией PKK/PYD/YPG для легализации своей преступной деятельности, отметил пресс-секретарь.

Анкара не воспринимает всерьез и отвергает усилия по «диалогу, контактам или посредничеству» между Турцией и террористами, подчеркнул Калын.

«Вместо шагов, направленных на узаконивание деятельности террористических организаций, странам, позиционирующим себя в качестве друзей и союзников Турции, следовало бы придерживаться открытой и четкой позиции по вопросу борьбы с терроризмом. Разные названия не меняют сути террористических организаций», — написал Калын.

Minval.az