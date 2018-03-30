Предстоящие 11 апреля выборы президента Азербайджана пройдут справедливо и прозрачно, убежден действующий глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.

Как передает Minval.az со ссылкой на официальный сайт главы государства, Президент Ильхам Алиев принял в Баку главу наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за президентскими выборами в Азербайджане Корин Йонкер.

«В ходе встречи Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что предстоящие выборы пройдут демократично и согласно избирательному законодательству, справедливо и прозрачно и будут отражать волю азербайджанского народа», — говорится в сообщении.

Minval.az