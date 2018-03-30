Необычная курица была обнаружена местными жителями. Неизвестно, при каких обстоятельствах птица лишилась головы, но, вероятнее всего, она стала жертвой хищников. Из-за отсутствия клюва курица не может питаться самостоятельно, поэтому уход за ней взяла на себя ветеринар Супакади. Об сообщает «Лайф» со ссылкой на Daily Mail

К сожалению, ветеринар не знает, сколько времени птица сумеет прожить в таком состоянии: в настоящий момент у неё начались проблемы с пересыханием горла и языка. Тем не менее её знаменитый предшественник петух Майк смог прожить без головы почти полтора года и умер лишь из-за невнимательности хозяина.

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