Если команда, обеспечивающая стабильность в Азербайджане, не будет начеку, эта стабильность, а также безопасность государства не могут быть защищены, сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своем выступлении в ходе круглого стола на тему «Защита национально-нравственных ценностей в интернет-медиа и соцсетях: солидарность медиа».

Открывая мероприятие, прошедшее в пятницу в Баку при организационной поддержке Совета прессы Азербайджана, председатель Совета Афлатун Амашов подчеркнул, что в последнее время в соцсетях в адрес отдельных лиц озвучивается критика. По его мнению, такая кампания связана с тем, что в Азербайджане идет подготовка к президентским выборам.

Гасанов, в свою очередь, отметил, что правительство Азербайджана прежде рассматривало и сегодня продолжает рассматривать социальные сети как один из самых простых способов общения с обществом и миром. Он также напомнил, что сегодня функционируют официальные сетевые профили президента АР Ильхама Алиева, представителей государственных структур и отдельных должностных лиц.

«Господин президент неоднократно реагировал на проблемы, поднятые в социальных сетях, и заявлял, что относится к интернету как к одному из источников информации», — приводит его слова агентство Sputnik Азербайджан.

Помощник президента АР отметил, что сегодня в Азербайджане количество пользователей Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и подобных социальных сетей достигло трех миллионов. По его словам, для страны с численностью населения около десяти миллионов это действительно отличный показатель.

Гасанов указал на то, что создание в Азербайджане современной коммуникационной и интернет-инфраструктуры, соответствие тарифов ценам стран региона, создание условий для того, чтобы каждый мог свободно действовать в этой области, обеспечение плюрализма мнений в существующем сегменте являются основными факторами, влияющими на развитие социальных сетей в нашей стране.

«Однако, я должен с сожалением отметить, что несмотря на позитивное отношение правительства Азербайджана к социальным сетям, на созданные всесторонние условия для широкого использования этого сегмента, некоторые круги пытаются злоупотребить данными возможностями, что не может не беспокоить наше общество», — сказал он.

Это наглядно показывает грязная кампания, которая регулярно проводится определенными иностранными силами и внутриполитическими группами против нашего правительства, во многих случаях же против всего азербайджанского государства, подчеркнул помощник президента АР. При этом он добавил, что организаторы и участники начинающихся в разное время кампаний выбирают в качестве своей мишени светский режим страны, систему религиозно-этнических отношений.

Гасанов также отметил, что страницы, контролируемые целенаправленно созданными радикальными религиозными группами и сепаратистскими союзами, выбрали в качестве мишени толерантную среду в стране, самый большой наш успех и залог развития – стабильность.

«Не секрет, что эти круги, союзы, группы находятся под влиянием коварных центров ряда соседних стран, в особенности, Армении», — подчеркнул он.

Помощник президента АР указал и на то, что в последнее время, особенно после назначения даты президентских выборов – 11 апреля, указанные круги запустили коварный проект «Азербайджан», используя различные средства. По его словам, эти круги включили в свой план наших соотечественников за границей, на которых оказывали влияние.

«По причине того, что эта грязная кампания за короткий период достигла своего апогея, я, как лицо, ответственное за информационную политику страны и связи с диаспорой, выступил с заявлением о существующей ситуации, проинформировал общественность страны», — сказал он.

Гасанов также напомнил, что во время встречи с представителями диаспоры в Нидерландах в конце февраля, а также на встрече с журналистами во время съезда в начале марта он обращался к организаторам и исполнителям этой кампании с заявлением о том, что азербайджанское общество никогда не поддержит такую антинациональную деятельность. Вслед за этим, по его словам, во время празднования 15-летия Совета прессы он вновь обратился к инициаторам и исполнителям этой кампании. Однако, к сожалению, они не прекратили свою грязную деятельность.

«В день празднования Новруза я обратился к людям посредством социальной сети Facebook, которую оппоненты власти считают своей любимой платформой. Рад, что публикуемые мною подряд обращения и статусы были одобрительно встречены представителями СМИ, НПО, творческой интеллигенции, одним словом, широким спектром интеллигенции страны», — сказал он.

По его словам, обсуждаемые в последние дни вопросы раскрыли истинное лицо людей, ставших инструментом заграничных антиазербайджанских кругов. Стало видно, отметил он, что те, кто сидя в Азербайджане, поддерживает грязно ругающуюся оппозицию, а также желает создать противостояние против президентской команды, приписывая правительственным кругам аморальные действия оппозиции, сами являются наиболее аморальными людьми.

«В выступлениях и анализах эти люди пытались выглядеть как примирители после этих обсуждений, и тут очевидно проглядывалась их цель – мишенью были не только президент и члены его семьи, команда, один из членов этой команды, я – Али Гасанов. Цель направлена на черту восточного менталитета – нанесение ущерба положительному имиджу первого лица и его команды», — сказал он.

Цель состоит в том, чтобы формировать массовое недовольство против первого лица и его команды, создавая внутри командное противостояние, нарушить существующую стабильность в стране, сказал Гасанов.

В своем выступлении помощник президента АР также отметил, что эта кампания связана и с президентскими выборами. В связи с поступлением таких сведений сроки президентских выборов были перенесены.

«Если обеспечивающая стабильность в стране команда не будет начеку, эта стабильность, безопасность не могут быть защищены. Поэтому мы должны выступать против этой кампании», — заключил он.

Minval.az