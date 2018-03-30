В Баку на территории Зыхского шоссе произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, «Мерседес», за рулем которого находился гражданин Грузии Александр Балысный, по непонятным причинам выехал на встречную полосу оживленной автодороги.

В результате «Мерседес» Балысного на высокой скорости врезался в грузовой автомобиль марки «Форд», за рулем которого находился Мамед Шохрат оглы Сохраб.

Согласно информации, удар был такой силы, что водитель «Мерседеса» скончался на месте, а «Мерседес» так сильно подвергся деформации, что тело гражданина Грузии извлекали из машины силы МЧС. Водитель «Форда» получил открытый перелом обеих ног.

В связи с фактом ведется расследование.

Minval.az