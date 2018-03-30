В Харькове произошла стрельба возле одного из ресторанов, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 29 марта, около 23:00 по местному времени возле ресторана «Агдам» на проспекте Льва Ландау, 26.

Предварительно, компания граждан вышла из ресторана, к ним подъехал автомобиль, пассажиры которого выпустили автоматную очередь.

В результате стрельбы погиб гражданин Азербайджана, а гражданин Грузии получил огнестрельное ранение.

Сейчас в Харькове введен план-перехват.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Продолжаются первоочередные следственные действия.

Отметим, что официального заявления по факту происшествия на данный момент не было.

Minval.az