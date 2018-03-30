Провайдер, который транслировал российский телеканал RT в Вашингтоне, исключил его из сети вещания. Об этом в твиттере сообщила главный редактор канала Маргарита Симоньян. По ее словам, это решение провайдер принял из-за того, что телеканал имеет статус иноагента.

«Как говаривал экс-спикер Госдепа, „добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии. “RT продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах», — отметила Симоньян. Она пообещала, что «RT продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах».

В сообщении на сайте RT о прекращении вещания в Вашингтоне приводятся слова Симоньян: «Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах».

Вещание российской телекомпании RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля, сообщило агентство Bloomberg. По данным агентства, это связано с тем, что из эфира придется уйти двум цифровым станциям из Виргинии WNVT и WNVC, которые ретранслируют около дюжины иностранных новостных каналов, в том числе RT. Их владелец, компания MHZ Networks, решила продать лицензию на их эфирные частоты, торги состоятся через год и по закону вещание на этих частотах должно прекратиться уже сейчас.

13 ноября 2017 года компания T&R Productions LLC, которая обслуживает RT America, зарегистрировалась иностранным агентом по требованию Минюста США. 30 ноября RT лишили аккредитации в Конгрессе США, отмечает «Дождь».

Minval.az