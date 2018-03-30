Война между Саудовской Аравией и Ираном может разразиться через 10-15 лет, если усилия Эр-Рияда, направленные на недопущение военного конфликта, не увенчаются успехом.

Как передает ТАСС, об этом предупредил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в опубликованном в четверг интервью американской газете The Wall Street Journal.

Он в очередной раз высказался за ужесточение режима санкций Запада в отношении Тегерана с целью «усиления давления на режим» Исламской Республики. «Нам надо добиться успеха в том, чтобы избежать военного конфликта», — отметил принц, который на прошлой неделе обсудил с президентом США Дональдом Трампом противодействие Ирану, борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) и ситуацию в Йемене. «Если мы не преуспеем в том, что пытаемся сделать, скорее всего у нас будет война с Ираном через 10-15 лет», — предупредил он.

Minval.az