Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон выиграет у Москвы в гонке вооружений.

Как передает Лента.ру, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника в окружении американского лидера.

В ходе беседы Трамп заявил, что «если вы хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но выиграю ее я». После этого высказывания он больше не касался темы напряженности отношений между странами.

Последний телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 20 марта по инициативе Вашингтона.

2 марта Путин обвинил США в возобновлении гонки вооружений. Ее началом стал выход Вашингтона из договора о противоракетной обороне.

1 марта, во время оглашения послания Федеральному собранию, Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать системы ПРО и ПВО. Речь шла, в частности, о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

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