Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар избран депутатом Меджлиса (парламента) страны, сообщает русскоязычная газета «Нейтральный Туркменистан», в которой опубликован список избранных парламентариев.

Сын главы государства баллотировался в парламент по 25-му избирательному округу «Душак». Голосование состоялось в минувшее воскресенье, 25 марта. Всего в этом округе в списки избирателей было внесено 30 316 человек.

Сердар Бердымухамедов получил 25700 голосов избирателей (91,42%).

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. В 2008-2011 года он учился в Дипломатической академии МИД России и получил специальность специалиста по международным отношениям. В 2011-2013 годах, он также учился в Женеве в Центре политики безопасности и получил специальность специалиста по европейской и международной безопасности.

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