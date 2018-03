Американский президент Дональд Трамп во время выступления в Ричфилде заявил, что США могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство».

«Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдём из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом», — отметил он (цитата по RT).

Pres. Trump: «We’ll be coming out of Syria very soon. Let the other people take care of it now…We’re going to have 100% of the caliphate, as they call it —sometimes referred to as land. We’re taking it all back.» pic.twitter.com/N9cPYkS6pk

