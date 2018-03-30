Актриса и певица Фатима Абаскулиева, которая обвинила народного артиста России Марка Розовского в изнасиловании, обратилась в Instagram за помощью к Эмину Агаларову.

«Вообще крайне редко обращаюсь за помощью, что зря, я — женщина. Эмин, вы-то точно поймете без всяких детекторов и свидетелей, что я говорю правду. Помогите провести расследование. В моем лице помочь и другим женщинам. Если я закрою рот, рабство женщин продолжится. Вы — благородный человек, не видевший и не подозревавший такого кошмара. Помогите!» – написала Абаскулиева.

Minval.az