Россия в порядке ответных мер высылает 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников Генерального консульства США в Екатеринбурге.

Как говорится в заявлении на сайте МИД России, послу США Джону Хантсману была передана нота протеста в связи с требованием 60 российским дипломатическим сотрудникам покинуть территорию США, а также в связи с закрытием генерального консульства России в Сиэтле.

«Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников Посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены «persona non grata» за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года», — говорится в заявлении.

Minval.az