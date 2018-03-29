По данным Национального управления гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове с 30 марта до полудня 31 марта погода будет неустойчивой, ожидается сильный (опасный) северо-западный ветер.

Министерство образования призывает учащихся проявить особую бдительность, а родителей детей младших классов, провожать своих детей на занятия.

В то же время, руководителям учебных заведений, функционирующих в Баку и на Абшеронском полуострове, советуется уделить особое внимание соответствующим мерам безопасности в указанные сроки.

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