Житель Геранбойского района избит мужчиной, которому задолжал, и его знакомым.
Как сообщает Report, инцидент произошел на территории станции «Геран».
Житель села Болуслу Гасан Мовсум оглу Алиев 1993 г.р. встретился с Илькином Имамгулиевым 1990 г.р., которому задолжал.
И.Имамгулиев потребовал у него вернуть долг в размере 40 манатов. Между сторонами возник спор, в результате которого И.Имамгулиев и его знакомый Рамин Мусаев 1983 г.р. избили Гасана Алиева.
Получивший различные травмы Гасан Алиев госпитализирован.
Его состояние расценивается как средней тяжести.
По информации, зачинщики драки находились в нетрезвом состоянии.
Факт расследуется отделением полиции Геранбойского района.