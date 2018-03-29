Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) перешел на оперативный режим работы в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом, и через каждые три часа обнародуются итоги наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, согласно информации, полученной с автоматических и стационарных мониторинговых станций, 29 марта в 18:00 содержание пыли в воздухе Баку и Абшеронского полуострова зафиксирована на уровне 40 процентов.

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