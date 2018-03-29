Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием. Об этом сообщает RT со ссылкой на Le Monde.

По информации издания, Саркози подозревается в попытке получить конфиденциальную информацию у одного из судей Кассационного суда Франции. В обмен он якобы пообещал ему помочь добиться назначения на высокий пост в Монако.

Сообщается, что в суд также вызваны адвокат и друг политика Тьерри Эрцог и бывший высокопоставленный судья Жильбер Азибер.

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