Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало промежуточный отчет по президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля 2018 года.

Отчет размещен на сайте организации.

«По приглашению правительства Азербайджана для наблюдения за президентскими выборами, которые состоятся 11 апреля, и на основании результатов миссии по оценке потребностей, проведенной с 21 по 22 февраля, БДИПЧ ОБСЕ 9 марта создало миссию по наблюдению за выборами. Миссия, возглавляемая Кориеном Йонкером, состоит из основной группы из 11 членов, базирующейся в Баку, и 28 долгосрочных наблюдателей, которые находятся в стране с 15 марта. Члены миссии привлекаются из 20 государств-участников ОБСЕ», — говорится в отчете.

В отчете отмечается, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) несет в целом ответственность за проведение выборов.

«При необходимости ЦИК проводит сессии, на которые регулярно приглашается БДИПЧ ОБСЕ. Представители средств массовой информации активно посещают эти мероприятия», — говорится в отчете.

Minval.az