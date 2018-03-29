Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне проводятся учения Ракетных и Артиллерийских соединений и подразделений Азербайджанской Армии.

Как сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в ходе одного из учений, проведенных на одном из полигонов, выполняются практические боевые стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок. С целью обеспечения точности и интенсивности стрельб, артиллерийские подразделения используют современные автоматизированные системы управления.

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