В Индии ведется строительство статуи Единства, которая по окончании работ станет самым высоким монументом в мире.

Статуя изображает Сардара Пателя, великого политического деятеля, одного из авторов Конституции Индии, занимавшего пост заместителя премьер-министра страны.

Высота готового памятника составит 182 м, что почти вдвое больше, чем высота 93-метровой статуи Свободы в США. Дизайн монумента создала Студия архитектуры и дизайна Майкла Грейва.

Проект, кроме статуи, включает в себя отель, мемориальный сад и туристический центр.

Строительство ведется на острове Садху-Бет, в западном штате Гуджарат, в 3,5 км к югу от плотины Сардар-Саровар. Как сообщает «Моя планета», работы начались три года назад, их планируют завершить уже в этом году.

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