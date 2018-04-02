Специалисты из американского Института наук о Луне и планетах (Lunar and Planetary Institut) создали 3D-модель, дающую представление о рельефе спутника Земли и роли метеоритов в его формировании.

Как пишет издание «Вокруг света», новая карта Луны составлена на основе данных, полученных с помощью лунного орбитального зонда (Lunar Reconnaissance Orbiter), запущенного в 2009 году. На данный момент это наиболее подробный вид лунного рельефа, который дает более полное представление о так называемых «светлых равнинах» Луны.

Первоначально ученые предполагали, что равнины возникли в результате древних извержений и остывания лавовых потоков. Однако привезенные американскими астронавтами миссии «Аполлон-16» (1972 год) образцы не были вулканического происхождения. Это открытие заставило ученых предположить, что покрывающие около 9,5% поверхности Луны равнины — следствие падения метеоритов.

Новая карта подтверждает эту гипотезу. Большинство равнин, которые видны на всей поверхности Луны, похоже, возникли от удара астероида, образовавшего бассейн Восточного Моря примерно 3,8 млрд лет назад.

Minval.az