Специалисты из американского Института наук о Луне и планетах (Lunar and Planetary Institut) создали 3D-модель, дающую представление о рельефе спутника Земли и роли метеоритов в его формировании.
Как пишет издание «Вокруг света», новая карта Луны составлена на основе данных, полученных с помощью лунного орбитального зонда (Lunar Reconnaissance Orbiter), запущенного в 2009 году. На данный момент это наиболее подробный вид лунного рельефа, который дает более полное представление о так называемых «светлых равнинах» Луны.
Первоначально ученые предполагали, что равнины возникли в результате древних извержений и остывания лавовых потоков. Однако привезенные американскими астронавтами миссии «Аполлон-16» (1972 год) образцы не были вулканического происхождения. Это открытие заставило ученых предположить, что покрывающие около 9,5% поверхности Луны равнины — следствие падения метеоритов.
Новая карта подтверждает эту гипотезу. Большинство равнин, которые видны на всей поверхности Луны, похоже, возникли от удара астероида, образовавшего бассейн Восточного Моря примерно 3,8 млрд лет назад.