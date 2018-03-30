Кэти Перри, расставшаяся с Орландо Блумом в прошлом году, подтвердила, что они возобновили свой роман. Как стало известно, певица, которая в настоящее время совершает концертное турне Witness World Tour, добралась до Японии. И на концерте, который она дала в Токио, Кэти посвятила одну из своих песен Орландо. Информацию передает издание 7Дней.

«Я чувствую себя любимой — так сильно, как никогда прежде. И моя песня как раз об этом необычайном чувстве — о любви! Она — о тебе и для тебя, мой милый!» — заявила Кэти со сцены, обращаясь к Орландо, который сидел в зрительном зале. Как стало известно, Блум, бросив свои дела и не пожалев времени, отправился в Японию вместе с Перри. Здесь он не только посетил ее концерт, в свободное время он успел побродить с Кэти по городу и покататься на картах. А в прошлом месяце влюбленные, у которых достаточно плотное расписание, тоже нашли способ побыть вместе: тогда Кэти прилетела к Орландо, который находился в Праге — на съемках фантастического сериала Carnival Row.

Напомним, Кэти и Орландо, которые начали встречаться в 2016-м , в марте минувшего года объявили о завершении своего романа. Однако прошло чуть больше, чем полгода, как их начали снова видеть вместе. А в прошлом месяце Перри, приехав на свадьбу сестры, поймала букет невесты, что было воспринято, как ее стремление поскорее выйти замуж. Однако, после этого, она с букетом стремительно умчалась прочь. Кэти так прокомментировала свои действия: «Я умею ценить дружбу, но убегаю от любви, которую имею…» На что Орландо Блум ответил: «Ты можешь, конечно, пытаться убежать, но тебе не спрятаться от себя самой!» После чего стало окончательно понятно, что влюбленные воссоединились. Как рассказала одна из подружек Кэти, та пыталась забыть Орландо, однако это оказалось свыше ее сил. И теперь Перри, похоже, ничуть не жалеет о своем решении вернуться к Блуму.

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