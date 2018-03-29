Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес депутата Леонида Слуцкого, отметив, что это «чуть-чуть тут есть дань моде». Он сравнил ситуацию со скандалом вокруг голливудского режиссера Харви Вайнштейна и назвал жертв его домогательств проститутками.

Как пишет «Би-би-си», Песков сказал это, выступая на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

«Может быть он подонок, но никто же из них не пришёл в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть грубо говорю, но она называется проститутка», — сказал Песков.

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