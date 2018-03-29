Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова, который распространял слухи о 300 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом в четверг, 29 марта, заявила интернет-изданию «Обозреватель» представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

«Украина своих граждан не выдает», — подчеркнула Гитлянская. Она также отметила, что это «общая практика». «Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти», — пояснила представитель СБУ.

28 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о заочном аресте Вольнова, который является гражданином Украины. Также сообщалось, что постановлением следователя он объявлен в международный розыск.

Minval.az