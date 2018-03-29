В ноябре прошлого года стало известно, что азербайджанская певица, пианистка и композитор Айсель Мамедова представит страну на «Евровидении-2018». Конкурс пройдет в Португалии.

АISEL, — именно так пишется ее сценическое имя, сейчас активно готовится к «Евровидению». В этом артистке помогает международная команда. Айсель рассказала «Москва-Баку» какой подарок преподнес ей Филипп Киркоров, и правда ли, что из-за «хейтеров» ей пришлось изменить песню.

О подготовке к конкурсу.

Работа началась еще в ноябре! Именно в тот момент я узнала, что буду представлять Азербайджан на «Евровидении».

О волнении.

Стараюсь совладать с эмоциями, но для артиста волнение – это вполне нормальное состояние, тем более, в ситуации, когда нужно представлять на конкурсе свою страну. Стараюсь направить волнение в продуктивное русло – сделать все максимально профессионально.

О песне.

Моя команда и я выбирали композицию из нескольких песен, но, в итоге, остановились на «X my hеart». Написал ее талантливый греческий композитор Димитрос Контопулос. Песни его авторства не раз участвовали в конкурсе. Эта композиция, как мне кажется, несет положительный посыл. Это очень важно — вокруг так много боли и несправедливости…

В сети писали, что мы чуть ли не переписали песню, но это не так. Композитор добавил в начало трека электронный бит. И все! Я видела комментарии: песня, мол, обычная, попсовая. Мне кажется, что «X my heart» полностью соответствует конкурсному формату и в ней есть позитивный посыл. Я уверена, что она понравится слушателям!

О встрече с Филиппом Киркоровым и его советах.

Филипп – хороший друг моей команды. Филипп Бедросович дал нам много действительно нужных советов. В конце встречи подарил мне брелок с изображением собаки. Я очень люблю собак и борюсь за права животных. Получается, он как будто это знал! Филипп фактически подарил мне оберег и сказал, что он будет приносить удачу!

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