Известный российский миллиардер, президент компании «КРОКУС» дал развернутое интервью Радио «Комсомольская правда» по следам пожара в ТЦ в Кемерово. Минвал приводит это интервью без сокращений.

— Араз Искендерович, страшная трагедия в торговом центре в Кемерове. Погибли люди, много детей… И возникает масса вопросов, ответы на которые хотелось бы получить. У вас же тысячи площадей — офисных, торговых, развлекательных.

— Миллионы квадратных метров.

— А сколько миллионов, если не секрет?

— Больше двух.

— Они у вас в разных городах. Слава Богу, у вас никогда не было возгораний. Я обращал внимание, что просторные коридоры, везде — противопожарная реклама. Сколько вы тратите на эти «ненужные», как многие считают, вещи?

— Я такого анализа не делал. Готовой цифры у меня нет. Но это не 2-3 %, это больше. Ужасная трагедия, да… Простые слова соболезнования тут не помогут. Это все ужасно. И даже жить с ощущением или с предчувствием, что у тебя в центре что-то такое тоже может произойти, — это действует угнетающе

— А вы «готовитесь к пожарам»? И — как?

— Когда мы строим наши центры, мы не просто стараемся заранее соблюдать все нормы и правила, а у нас это — первостепенная задача, мы выполняем все прописанные требования противопожарной безопасности. А они в России, как известно, одни из самых жестких в мире.

— Разве?

— Там должна быть и спринклерная система, и дренчерная система, и система дымоудаления, и система оповещения.

Араз Агаларов, миллиардер, владелец офисной площади 2 млн. кв. м.: Надо всегда готовиться к пожару. И тогда есть гарантия, что его может не быть.

Везде должна быть вода, должны быть пожарные рукава, которые достают любую точку предприятия. Должны быть в достаточном количестве огнетушители. Персонал должен быть обучен. Должны быть маски.

— Столько раз — слово «должен»!

— Это — не просто слова. Должны быть специальные респираторы для людей, которые, случись что, будут помогать эвакуации.

Должны быть дополнительные выходы. У нас в каждом из наших больших ТРЦ больше сорока выходов, которые указаны на схемах. И там устанавливаются двери, которые открываются только с одной стороны. Вы идете по ходу движения, и у вас дверь открывается…

Все эти меры прописаны в инструкциях. Когда строится или переоборудуется объект, это все проектируется. Это должно быть выполнено и принято. Если все эти процедуры и технические решения не будут выполнены, вы объект не сможете сдать в эксплуатацию.

— На острове Русский, где вы строили объекты для саммита АТЭС, все заточено на то, что… А вдруг пожар? Как будто Агаларов сидит и ждет беды. Вот такое было ощущение… Вас что-то научило этому в жизни, был какой-то эпизод? Или это такая настроенность заранее?

— У нас лет 15 назад… На территории есть такой ресторанчик одноэтажный. Мы его должны были открыть. Буквально за день или в день открытия там начался пожар. Его было видно со всех сторон, туда приехало огромное количество пожарных машин. Одноэтажное здание, там было порядка 13 или 14 экипажей – машин с персоналом пожарным, и они не могли это здание потушить до утра.

Я тогда сделал четкий вывод, что если 15 экипажей не могут одноэтажное здание потушить до утра, если пожару дать разгореться, его потушить невозможно.

В торговом центре в Кемерово сгорело все до конца. Остался голый металл. И это — правда жизни.

С пожаром надо бороться в момент его возникновения. Дальше, если огонь начинает распространяться, его потушить практически невозможно.

Мы параллельно за рамками требований делаем и другие вещи. Есть специальная академия, которая занимается противопожарными мероприятиями. Мы подписываем с ними контракты по консультациям, по обучению.

У нас в штате есть противопожарная служба – 72 человека, допустим, в «Крокус Сити». Плюс 150 охранников и 50 парковщиков. И они все обучены и заточены на то, что, если возникает возгорание, все занимаются только этим локальным возгоранием.

— Сколько ваша компания тратит на противопожарные меры?

— Я не считал. Такой задачи не было

— Это миллионы рублей в год?

— Это десятки миллионов.

— У вас такой принцип, да, что вы всегда готовитесь к пожарам, поэтому их у вас и не бывает?

— Нет, никто ни от чего не застрахован. Могут и подпалить, и поджечь. Могут возникнуть разные ситуации. Но просто надо всегда готовиться и держать коллектив на высоком старте для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

— А что-то в государстве нужно менять? Говорят: не прессингуйте бизнес, не кошмарьте его.

— Всё везде прописано. Надо выполнять то, что определено.

Просто, как всегда у нас в стране бывает, строгость российских законов «компенсируется» необязательностью их выполнения.

И еще такое вот наблюдение… Чаще всего пожары — с большим количеством человеческих жертв — возникают на старых предприятиях, в переоборудованных помещениях. «Хромая лошадь», вот этот ТЦ в Кемерове.

На новых объектах тоже за последние годы возникали пожары — там никто не пострадал. Слава Богу.

— Отсюда — вывод…

— Надо особое внимание обратить именно на реконструированные, переделанные, приспособленные предприятия, которые строились не по первоначальному проекту.

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