Невский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест гражданина Азербайджана Ализаде Мустафаева, обвиняемого в покушении на убийство водителя школьного автобуса, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

«Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ализаде Мустафаева сроком на 2 месяца 1 сутки, по 25 мая», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обвиняемый и адвокат возражали против удовлетворения заявленного следователем ходатайства, полагали возможным избрать более мягкую меру. Мотивировали они свою позицию тем, что Мустафаев ранее не судим, фактически вину в совершении преступления признал.

Как уточнили в пресс-службе судов, в настоящее время следствие окончено, а все свидетели по делу допрошены.

Ранее сообщилось, что предполагаемая сообщница Мустафаева Зульфия Саидмуратова также признала вину, дело в отношении нее направлено в суд.

Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел 25 декабря у дома № 68 на Октябрьской набережной. Между водителями Range Rover и автобуса, перевозившего детей, произошел дорожный конфликт.

В ходе ссоры водитель иномарки несколько раз ударил своего оппонента ножом, а его спутница избила пострадавшего, предположительно, битой. После этого нападавшие скрылись с места инцидента. Позднее Мустафаев и Саидмуратова были задержаны.

Minval.az