Спустя 20 лет мужчина, потерявший память, сможет вернуться из Красноярского края домой в Азербайджан.

Сейчас Ялчин Саидов в больнице в селе Атаманово. Как он тут оказался — не вспомнил до сих пор. Он забыл практически все, кроме некоторых деталей. Помнит, что в 95-м его призвали в армию в Красноярск, что работал в банке.

Еще 2 года назад, когда он поступил в больницу, не помнил даже своего имени. Спустя месяцы реабилитации восстановил многое в деталях: как отец учил его русскому языку, собаку Шарика, что мечтал когда-то стать футболистом. «Дом был одноэтажный частный, сейчас уже подняли на 2 этажа, там сажали ореховые деревья — отец сажал, а мы водой поливали их, сейчас деревья, наверное, тоже объемные, огромные», — вспоминает пациент.

На вопросы о родных говорит одно — что сильно скучает, мечтает увидеть братьев и обнять маму, верит, что за эти годы она ничуть не постарела:

— Нет, она не изменилась нисколько. Может быть, седые волосы добавились и все. Остальное… мать есть мать, как было, так и осталось.

— Что первым делом сделаете, когда зайдете в родной дом? Что почувствуете?

— Почувствую, что я заново родился.

Свою жизнь Ялчин помнит обрывками. Как оказался в больнице — не знает.

В психоневрологическом диспансере рассказали, полтора года назад его привезли в красноярское отделение на скорой. У мужчины не было документов, он ни с кем не разговаривал.

«Если у него нет документов, удостоверяющих личность, я так понимаю, что их у него нет — есть специальная процедура. Нам нужно понять, где проживают его близкие родственники. Нужно получить у них их документы, удостоверяющие личность, и после этого мы можем определить его принадлежность к гражданству», — говорит и.о. генерального консула Ильгар Искендеров.

Тем не менее, врачам удалось найти родителей мужчины. Они действительно живут в Азербайджане. Хотя сначала возвращение памяти Ялчину казалось невозможным. Только для того, чтобы разговорить пациента, у врачей ушло 4 месяца. Реабилитологи пытались найти информацию о нем, но ничего не получалось. Тогда врачи начали показывать Ялчину карты и видео в интернете, и тут он начал вспоминать имена родственников и место, откуда он родом. Оказалось, что он из села Муджуг, которое находится на пограничной территории Дагестана и Азербайджана. После этого соцработники обратились в дагестанскую диаспору и получили моментальный ответ.

Отец Ялчина — Саид Саидов — сразу приехал в Красноярск, но забрать сына не смог — для этого нужно было восстановить документы. Это долгий процесс, который иногда занимает годы, но родители счастливы, что их ребенок просто жив. Связь с ним потеряли как раз 2 года назад, до этого Ялчин писал им письма, были редкие телефонные звонки, а потом тишина.

«Я хотел приехать в Красноярск, сам поискать его. От него ни ответа, ни привета, но я знал, что он в Красноярске. Позвонили, и я сразу приехал сюда. Обнимать буду, а плакать зачем? От радости? Мать заплачет, а я нет, я не заплачу. Конечно, скучаю, как не скучаю. Мама хочет, чтобы он приехал и здесь был», — рассказал Саид Саидов.

Документы для Ялчина практически готовы, сейчас нужно ехать в Екатеринбург, там находится посольство Азербайджана. Этого приглашения ждали полгода. Но у семьи Ялчина сейчас финансовые трудности, на прошлую поездку отец брал кредит, который платит до сих пор, где найти деньги сейчас — пока вопрос. Но отец обещает, выход найдет и обязательно за ним приедет.

— Скоро увидимся, сынок, скоро увидимся.

Minval.az