Приложение GetContact согласилось перенести базы данных российских пользователей на территорию России. Об этом говорится в письме компании на имя замглавы Роскомнадзора Александра Панкова, передает РБК.

По данным представителя Роскомнадзора, таким образом GetContact выполнит требования закона «О персональных данных», согласно которому данные россиян должны храниться на территории страны.

Представитель Роскомнадзора рассказал, что теперь приложение будет уведомлять пользователей, которые не используют GetContact, но чьи данные оказались доступны приложению. Сообщения будут отправлять через доступные мессенджеры либо по SMS.

О проверке приложения на соблюдение закона о персональных данных сообщал Роскомнадзор 28 февраля. Тогда там подчеркнули, что в случае неисполнения закона доступ к приложению могут ограничить.

До этого GetContact заблокировали в Казахстане и Азербайджане.

Приложение GetContact стало популярным в России в конце февраля. Приложение собирает номера телефонов и данные их контактов, чтобы определять звонки с неизвестных номеров и защищать от спама. При этом особенно популярной стала функция, позволяющая узнать, как номер записан в контактах у других людей.

Загружая приложение, пользователи давали согласие на доступ к своим контактам и записанным номерам телефонов. По данным GetContact, сейчас в базе приложения находится больше 4,7 млрд телефонных номеров.

Minval.az