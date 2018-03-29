Суд в Грозном приговорил к нескольким месяцам колонии-поселения троих граждан Азербайджана, обвиняемых в незаконном пересечении государственной границы РФ.

По данным следствия, граждане Азербайджана, ранее выдворенные за пределы РФ с временным ограничением на въезд в Россию, изменили свои данные, и незаконно пересекли госграницу. Все трое были задержаны в конце 2017 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ по Чечне, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель республиканской прокуратуры.

Суд Заводского района города Грозного 28 марта признал женщину и двоих мужчин виновными по части 2 статьи 322 УК РФ (пересечение государственной границы при въезде в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен). Женщина приговорена к 4 месяцам колонии поселения, а двое мужчин — к шести месяцам. Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы, проинформировали в прокуратуре.

Minval.az